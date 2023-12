Lezárult a csoportkör a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is, az UEFA pedig kisorsolja, hogy a továbbjutott csapatok kikkel találkoznak.



14:25 - Az EKL-párharcok





14:20 - Idegenben kezd a Fradi

Február 15-én, a görög kikötővárosban találkozik a magyar bajnok az Olimpiakosz együttesével. Visszavágó Budapesten, február 22-én.



14:10 - Az EKL-párosítások:

SK Sturm Graz - Slovan Bratislava

Servette FC - PFC Ludogorec

Union SG - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zágráb

Olimpiakosz - Ferencváros

Ajax - Bodo/Glimt

Molde - Legia Warszawa

Maccabi Haifa - Gent



14:05 - Az EKL-sorsolás közreműködője a görög futball egyik nagy alakja...

...Traianosz Dellasz. A 2004-es Eb-győztes védő korábban megfordult többek között az AEK Athens és az AS Roma együttesében is.



14:00 - Indul a harmadikszámú európai kupasorozat sorsolása

2023-ban Prága adott otthont a finálénak, akkor a West Ham United legyőzte a Fiorentina együttesét.

2024-ben Athénban rendezik a döntőt.



13:55 - Amit tudni érdemes a Konferencia Liga sorsolásáról:

16 csapat vesz részt: Az Európa Konferencia Liga csoportkörének nyolc csoportmásodikként továbbjutója kerül a kiemeltek közé. Az Európa Liga csoportkörének nyolc harmadik helyezettje nem kiemelt. Egyik csapat sem játszhat ugyanazon nemzeti szövetség másik csapatával.



13:50 - Az UEFA bemutatja a Ferencvárosi TC-t



Ferencváros (HUN)

UEFA-koefficiens rangsor: 62

Hogyan kvalifikálták magukat: Bajnokság I.

Csoportkör: csoport második helyezettje

Az előző szezonban: Európa Liga legjobb 16: L0-4 a Bayer Leverkusen ellen)

Legjobb UEFA-klubversenyen nyújtott teljesítménye: Kupagyőztesek Európa Kupája második helyezettje (1974/75)



13:45 - Veretlenül a csoportkörben...

Következik hamarosan a Konferencia Liga, kiderül, hogy kivel találkozik a Ferencvárosi TC







13:35 - Minden út Rómába vezet...







13:25 - Európa Liga sorsolás:





13:11 - Jöjjenek az EL-párosítások:

Feyenoord - AS Roma

AC Milan - Stade Rennais FC

RC Lens - SC Freiburg

BSC Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse FC

Braga - Quarabag

Galatasaray - Sparta Praha

Shaktar Doneck - Marseille

A csoportgyőztesként már továbbjutó EL-csapatok:

West Ham United (angol), Brighton (angol), Glasgow Rangers (skót), Atalanta (olasz), Liverpool (angol), Villarreal (spanyol), Slavia Praha (cseh), Bayer Leverkusen (német)



13:05 Egy igazi EL-specialista segíti a sorsolást...

Julien Escudé a Sevilla színeiben kétszer is magasba emelhette az UEFA Kupa trófeáját (a sorozatot 2009-ben átnevezték Európa Ligára).



13:00 - 2023-ban Budapesten rendezték az EL-döntőt

A sorozat címvédője, a Sevilla utolsó lett a BL-csoportjában, így számára véget ért a nemzetközi kupaszereplés. A finálé másik versenyzője, az AS Roma még érdekelt, Mourinho sorozatban harmadik alkalommal vezetné döntőbe a farkasokat.

A finálénak 2024-ben Dublin ad otthont.





12:55 - Négy francia csapattal is találkozhatunk a mostani EL-sorsoláson









12:50 - Hamarosan kezdődik az Európa Liga párosainak sorsolása

Az EL-csoportgyőztesek később kapcsolódnak be a sorozatba, ezúttal a BL-ben 3. helyen záró együttesek az EL-csoportban második helyen záró csapatok közül kapnak ellenfelet.

Ennek a 8 párharcnak a továbbjutói találkoznak majd márciusban az EL-csoportgyőztesekkel.

Ezt a lebonyolítást sem kell sokáig megjegyezni, 2024 nyarától kezdve az EL is átalakul, a BL-hez hasonlóan egy nagy csoport lesz majd és a két kupasorozat közötti, csoportkört követő átjárás is megszűnik.





12:42 - Nosztalgia

Micsoda Nasri-gól a Porto ellen...

Nasri's goal for Arsenal against Porto#UCLdraw pic.twitter.com/SX9xPrJMhu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2023





12:20 - A Bajnokok Ligája sorsolás:





12:12 - Terry elkezdi a sorsolást

FC Porto - Arsenal

SSC Napoli - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern München

Köbenhavn - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid



12:06 - John Terry segíti a sorsolást

A BL-döntőt Londonban rendezik, a 2012-es győztes John Terry a sorsolás közreműködője.





12:00 - Először a 8 BL-párharcot sorsolják

A csoportgyőztesek kiemeltek, a második helyezettek pedig nem kiemeltek. A kiemelt csapatokat a nem kiemelt csapatok ellen sorsolják.

Egyik csapat sem játszhat ugyanazon nemzeti szövetség másik csapatával.

A klubok nem találkozhatnak olyan ellenfelekkel, akikkel a csoportkör során találkoztak.



11:50 - Három sorozat, három kupa (fotók: UEFA)





11:23 - A Konferencia Liga továbbjutói, közte a Ferencvárosi TC-vel:



Knockout round play-off draw



What would be your ideal tie?#UECLdraw pic.twitter.com/fPyJDiA7nZ — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 18, 2023

11:22 - Az Európa Liga továbbjutói:



11:21 - A Bajnokok Ligája továbbjutói:



What's the best Round of 16 tie you can make?



*No side can face another team from the same national association#UCLdraw pic.twitter.com/PgbNzSElFl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2023

11:20 - Utolsó hagyományos lebonyolítás

A 2023/24-es szezonnal búcsúzik a BL és az EL megszokott lebonyolítási formája, a következő szezontól egy-egy nagy csoport lesz. A BL-ben 36-ra növekszik a főtáblás csapatok száma.

11:00 - Napi program:

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a nyolcaddöntő sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport, Sport1)

EURÓPA-LIGA

13.00: az első kieséses forduló sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

14.00: az első kieséses forduló sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

Borítókép: Sport365