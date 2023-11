Októberben, az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn szenvedett súlyos sérülést Neymar, amelynek következtében hónapokig nem léphet pályára.

A korábbi PSG sztár keresztszalag sérülést szenvedett a térdében, ami miatt műtétre volt szükség, és ami miatt akár 10 hónapig sem léphet pályára.

Neymar még mindig reméli, hogy játszhat a júniusi Copa Americán, viszont valószínűleg a szaúdi profi liga szezonjának hátralévő részét teljesen kihagyja.

Neymar felépülésének korai fázisait egy nemrégiben készült videón örökítették meg, amely olyan jeleneteket tartalmaz, amelyekben hatalmas fájdalmak közepette kezelik.

A Daily Mail beszámolója szerint Neymar a videón hallható, ahogy üvölt a fájdalomtól, és könyörög az egészségügyi szakembereknek, hogy óvatosan járjanak el a kezelése során.

Neymar a nehéz gyógyulási folyamat ellenére is motivált, hogy visszanyerje a fittségét.

A videót Zaaz posztolta az X-en Neymaról.

"Ez körülbelül 2 hónapot vesz igénybe. Ezután az izomzat többi részére fog összpontosítani. Az Al Hilal orvosi csapata elégedett az eddigi fejlődésével, de lépésről lépésre haladnak majd".

Update on Neymar's injury progress:



He is working hard on increasing knee mobility and strength of operated leg



This will take approx 2 months



Then will focus on rest of musculature



Al Hilal medical team pleased with progress so far but will go step by step pic.twitter.com/jucsVVVqUO