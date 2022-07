A goal.com értesülései szerint a PSG sztárjának is meg kell majd jelennie Barcelonában, amikor a katalán klub és a Santos közti átigazolás szabálytalanságai kapcsán indított ügyet tárgyalják.

A DIS nevű brazil befektetési csoport híreire hivatkozva azt is megerősítették, hogy az első tárgyalás október 17-én kerül majd megrendezésre, egy hónappal a katari világbajnokság kezdete előtt.

Az ügy kivizsgálását a DIS kezdeményezte, akik akkoriban Neymar játékjogának 40%-át birtokolták. A hivatalos papírok szerint az átigazolás értéke durván 17 millió euró volt, azonban több más tranzakció is zajlott abban az időben a klubok között. Ezeket a befektetési csoport gyanúsnak ítélte meg, ugyanis úgy érzékelték, hogy ezekkel akarták elérni, hogy ők kisebb összeggel részesüljenek a transzferből.

Az átigazolással egyidőben a Barcelona további 7,9 millió eurót fizetett három Santos-tehetség elsőbbségi jogáért, illetve újabb 40 millió eurót az N&N nevű cégnek, ami Neymar és családja tulajdonában álltak.

Az ügyészség most azt szeretné elérni, hogy a játékos két év börtönbüntetést kapjon, emellett 10 millió euró kártérítést fizessen.

Az átigazolással kapcsolatban korábban is több nyomozás és panasztétel történt, részben emiatt kellett lemondania a klub akkori elnökének, Sandro Rosellnek is. Az ex-elnök azóta adócsalásért börtönben is ült.

The Barcelona Court requests:



- €10m fine and 2 years in prison for Neymar.



- €1.4m fine and 2 years in prison for Neymar's parents.



- 5 years in prison for Sandro Rosell.



- 5 years in prison for Josep Maria Bartomeu.



Via (): @victor_nahe [cope]