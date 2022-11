Ousmane Dembélé két éves szerződést írt alá a Barcelonával a nyáron. A SPORT értesülései szerint ebben egy nevetségesen alacsony, 50 millió eurós kivásárlási ár szerepel.

A Barcelona szeretné, hogy maradjon a játékos, ugyanis Xavi képes volt újra formába lendíteni az üveglábú franciát, akit azóta a sérülések is elkerülnek.

A The Sun szerint viszont a Chelsea nem habozna, letennék az asztalra az 50 milliót, majd meggyőznék Dembélét is a váltásról.

Az ügyben nagy szerepe lehet a világbajnokságnak is, ugyanis egy jó teljesítménnyel további érdeklődőket szerezhet magának a játékos.

Habár Xavi rendszerében kulcsszerepe van a támadónak, a Barcelona egyértelműsítette, hogy nem hajlandó licitháborúba bocsátkozni a fizetését illetően, így ha maradni szeretne, azt a klubhűség miatt tegye, ne pedig a bankszámlája miatt.

