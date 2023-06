2021 nyarán startolt az Európai Konferencia Liga, amivel hosszú idő után ismét háromra nőtt a kontinensen egész szezonban futó labdarúgó-tornák száma, ezzel együtt az Európa Liga lebonyolítását is átszabták.



Az EKL esélyt teremtett az anyagiakban annyira nem dúskáló, a BL-ről vagy az EL-ről korábban távol álló együttesek számára, hogy megmérettessék magukat nemzetközi szinten is. Első alkalommal az AS Roma, míg idén a West Ham United emelhette magasba a trófeát.



Most újabb reformot vezet be az európai szövetség, a kontinens neve ugyanis kikerül, 2024-től csak Konferencia Ligának, rövidítve KL-nek hívják majd. A változtatás kapcsán az UEFA elmondta, a szurkolók és a kereskedelmi partnerek körében végzett kutatás szerint az „Európa” elem eltávolítása lehetővé teszi a további fejlődést, immáron önálló versenyként.



Az eddigi két döntőt a BL-hez vagy az EL-hez képest nagyságrendekkel kisebb stadionokban rendezték, a prágai Eden Arena befogadóképessége például a húszezret sem érte el. Ez is változik a jövőben, a 2024-es döntő az AEK Athén új létesítményében lesz, ahová harmincezren férnek be.





A Konferencia Liga első fináléjának pedig a wrocławi stadion ad majd otthont, ahová közel negyvenötezer szurkoló látogathat majd ki.



Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images