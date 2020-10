Németh Krisztián visszatér az észak-amerikai profi labdarúgóligába (MLS), és a Columbus Crew játékosa lesz.

Az Ohio állambeli klub a honlapján számolt be a 31 éves támadójátékos szerződtetéséről, kiemelve, hogy Németh korábban szerepelt az MLS-ben a Sporting Kansas Cityben és a New England Revolutionben is.



A 37-szeres válogatott Németh februárban igazolt a dunaszerdahelyi DAC-hoz, de a koronavírus-járvány miatt mindössze egyetlen bajnoki és egy kupamérkőzésen lépett pályára, összesen 45 percet futballozva. Július végén lejáró szerződését a klub nem hosszabbította meg.



"Úgy tűnik, hogy ez a történet még nem volt kerek, van még feladatom Amerikában" - szögezte le Németh az F-Group menedzseriroda honlapján. Kiemelte, jó érzés számára, hogy a jelenleg listavezető Columbus hisz benne.



Mint mondta, nem újkeletű a kapcsolat közte és a Columbus között, hiszen már tavaly felvette vele a kapcsolatot Caleb Porter vezetőedző, és jelezte, számítana rá, amikor kiderült, hogy nem marad Kansasben.



"Sokat beszélgettünk, de végül nem jött össze az átigazolás. Azóta sem szakadt meg közöttünk a kapcsolat, és néhány hete újra élesedni kezdett a lehetőség. Számomra döntő, hogy olyan edző keze alatt dolgozzak, aki teljes mellszélességgel támogat. Büszke vagyok rá, hogy Amerikában sikerült nevet szereznem" - nyilatkozta.

