Nagy valószínűséggel sérülés miatt lemarad a klub-vb-ről a Real Madrid elsőszámú kapusa, Thibaut Courtois.

A belga a Mallorca elleni meccs előtti bemelegítés során érzett fájdalmat a bal lábában. Az első vizsgálatok alapján nem számíthat sok jóra a portás, de a részletes kórkép még nem készült el.

A királyi gárda számára minden bizonnyal az lenne a legfontosabb, hogy kapusuk felépüljön a február 21-i Liverpool elleni BL-mérkőzésre.

A belga idén már második alkalommal bajlódik sérüléssel, az első kihagyása négy bajnokit és két BL-találkozót érintett.

