A Holland Labdarúgó Szövetség (KNVB) nem engedélyezte az élvonalbeli FC Emmen csapatának, hogy mezszponzori szerződést kössön egy szexuális kiegészítőket gyártó céggel.

Az Emmen a most indult szezont vasárnap kezdte, a mérkőzésen a játékosok mezén semmilyen logó nem szerepelt, mert a klub még szponzort keresett erre a felületre. Ezt követően az egyesület megállapodott az EasyToys nevű vállalattal, és engedélyt kért az üzlet véglegesítésére a KNVB-től, de a szövetség ellenállt.



"Nem helyénvaló, hogy egy csapat mezén a szexiparban tevékenykedő bármilyen cég logója legyen megjelenítve" - hivatkozott állásfoglalásában saját szabályzatára a KNVB, hozzátéve, hogy számításba kell venni, a labdarúgás a felnőttek és az idősebb korosztály mellett a fiataloknak is szól.



A klubot meglepte és feldühítette a szövetség reakciója, és jelezte, megfontolja a következő lépést az ügyben: "az biztos, hogy nem áll szándékunkban megválni egy partnertől, aki a főszponzorunk szeretne lenni."



"Számunkra logikus lépés volt az együttműködés, mert úgy véltük, ilyen módon kevésbé lesz tabutéma az az iparág, amelyben dolgozunk" - jelentette ki Eric Idema, a cég vezérigazgatója, aki szerint a KNVB vonatkozó döntéséből is látszik, hogy a szexualitás és az erotika még mindig "kényelmetlen téma" a legtöbbek számára.



Az EasyToysnak van egy másik megállapodása a szintén holland élvonalban szereplő FC Groningennel, amelynek stadionjában a hirdetőtáblákon szerepel a cég logója. A KNVB szerint ezekre a felületekre nem vonatkozik az engedélykérési kötelezettség, amely viszont szükséges a mezszponzoráció esetén.

Borítókép: Erwin Otten/Soccrates/Getty Images)