Jürgen Klopp elsődleges terve, hogy megerősítse a Liverpool középpályáját a télen. Ehhez már le is igazolta Cody Gakpót, de további játékosokra van szüksége, a hírek szerint pedig pont a holland egyik honfitársát szemelte ki.

A 24 éves Teun Koopmeiners remek igazolás lehetne a vörösöknek, a játékos azonban finoman elutasította őket.

„Hallottam és láttam a pletykákat a Liverpoolról, de 100%-ig az Atalantára koncentrálok. Nagyon boldog vagyok itt!” – mondta a középpályás.

Koopmeiners helyzetéről az olaszok sportigazgatója is megszólalt:

„Hízelgés van, de semmi több. Jó játékosaink vannak, olyanok, mint Koopmeiners. Ő azonban az Atalanta játékosa és az is marad.” – mondta Tony D’Amico.

