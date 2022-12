Pénteken atombombaként robbant a hír, hogy igazak voltak a pletykák, Cristiano Ronaldo elhagyja az európai futballt és a szaúdi Al-Nassr csapatához igazol.

A 37 éves portugál a hírek szerint felfoghatatlan összegeket tesz majd zsebre a Közel-Keleten, ez a pénz pedig mások számára is vonzó lehet.

Az olasz TWM értesülései szerint a klub nem áll le és a PSG csatárával, Mauro Icardival erősítenék tovább a támadóharmadot.

Az olasz játékos jelenleg a Galatasaraynál szerepel kölcsönben, ez azonban nem zavarja az arabokat, már fel is vették a kapcsolatot a játékos képviselőivel.

Icardi szerződése 2024-ig szól Párizsban, a hírek szerint az Al-Nassr mellett az argentin Newell’s Old Boys is szeretné leigazolni.

Cristiano Ronaldo's new club Al-Nassr are interested in Mauro Icardi.



(Source: @TuttoMercatoWeb) pic.twitter.com/nGiyEZeXL5