A 90min.com értesülései szerint a Benfica nem tervezi könnyen elengedni a vb egyik legnagyobb gyémántját, az épphogy hozzájuk kerülő Enzo Fernándezt.

A játékos kivásárlási ára 120 millió euróban van rögzítve, a portál szerint ennél kevesebbért nem szeretnék őt elengedni a portugálok.

A mindössze 21 éves játékos nyáron került a Benficához, egyes infók szerint azonban már sikerült szóban megállapodnia a Liverpoollal, akiknek nagy hasznukra válna a játékos.

Fernández és az angolok egyezségéről viszont a Benficánál semmit nem tudnak.

Liverpool and Real Madrid target Enzo Fernandez, 21, will not be leaving Benfica unless an interested party meets the Argentina midfielder's release clause of 120m euros.



#LFC#HalaMadrid#SLBenfica pic.twitter.com/KnMV4UVq62