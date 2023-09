A France Football minden évben kijelöli az előző időszak legjobb 30 játékosát, ez pedig most sem történt máshogy. Minden évben szoktak lenni meglepetések, mind a listára felkerülő, mind pedig az arról lemaradó játékosok terén.



Ez idén is így történt, nézzük hát, mi melyik négy játékost hiányoljuk a listáról.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV