Nadia Nadim a tökéletes példakép meghatározása. A dán sztár fiatalkorában annyi viszontagságon ment keresztül, mégis a világ egyik legjobb női futballistájává nőtte ki magát.

Nadim 1988-ban Afganisztánban született. 2000-ben, amikor 11 éves volt, apját, aki az Afgán Nemzeti Hadsereg (ANA) tábornoka volt, a tálibok kivégezték. Nadim édesanyjával és négy lányával együtt elmenekült az országból. Dániában éltek, ahol kezdetben egy menekülttáborban húzták meg magukat. Nadim profi labdarúgó lett, amiben igen eredményes lett.

Számos klubban pályára lépett a National Women's Soccer League-ben, miközben a Manchester Cityt és a Paris Saint-Germaint is képviselte. Nadim utóbbival 2021-ben megnyerte a Ligue 1-et, majd a nyáron a Racing Louisville FC-hez igazolt. A 34 éves játékos Dániában is nagy sikereket ért el. 99 alkalommal szerepelt a The Red and White színeiben, 38-szor volt eredményes.

De nem csak a pályán jeleskedik Nadim, aki hihetetlenül intelligens. 11 nyelven tud beszélni és most öt év futball és edzések mellett orvosi képesítést szerzett. Instagram-oldalán ezt írta: "Köszönöm mindenkinek, aki az első naptól kezdve támogatott, és minden új barátomnak, akiket az úton szereztem. Nem lettem volna erre képes nélkületek, és örökké hálás leszek a támogatásaitokért. A gyűlölködők kedvéért újra megcsináltam. Berúgtam** és nem tudsz ellene tenni semmit!"

Forrás: givemesport.com

Borítókép és fotók: givemesport.com