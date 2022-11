Mykhaylo Mudryk, a Sahtar ukrán játékosa az idei BL-csoportkör egyik legnagyobb szenzációja volt. A Real Madrid csoportjában hat meccsen három gólt és két gólpasszt jegyzett, annak ellenére, hogy a klubja finoman szólva sem volt esélyes a meccsek nagy részén.

Ez a teljesítmény természetesen több európai sztárklub érdeklődését is felkeltette. Dario Srna, a horvátok legendája a Marcának beszélt a fiatal játékos megítéléséről.

„Én azt mondom, Mudryk jobb, mint az összes eddigi brazil! Ha brazil nemzetiségű lenne, már vagy 100 millió eurót érne.”

Természetesen a játékost sem kerülhetik el ezek a pletykák, nemrég pedig Vlada Sedan Youtube-csatornáján maga is megszólalt erről.

„Tisztán elméleti alapon… Ha választanom kéne, hogy kispados leszek a Real Madridban vagy kezdő az Arsenalban, valószínűleg az utóbbit választanám.”

Mudryk hozzátette, hogy számára sok múlik az edző személyén, illetve azon, hogy hogyan képzeli el a csapaton belüli szerepét.

Mykhaylo Mudryk tells Zinchenko's wife Vlada Sedan: "I follow Arsenal closely, they're a very dynamic side. One surprise for me was how many Arsenal fans followed me. No other club’s fans have interacted as much as them". #AFC



"They always tell me: come to us!". pic.twitter.com/deyswR28FC