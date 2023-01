„Ha brazil lenne, 100 milliót érne!” – ezekkel a szavakkal harangozta be Mudrykot Darijo Srna, a Sahtar sportigazgatója.

Végül nem is kellett hozzá a brazil útlevél, ugyanis euróra pontosan ekkora összegért került a Chelsea-hez a játékos.

Srna akkoriban még azt is elmondta, szerinte Mudyrk jobb, mint bármelyik brazil, akikkel együtt dolgozott, sőt, posztján csak Mbappé, Neymar és Vinicius jobb nála a világon.

Nem csak a horvát rajong a fiatal ukránért, hanem Don Hutchinson, a korábbi Liverpool, Everton és West Ham játékos is.

„Mbappé rövidtávon gyorsabb, de ha 20 méternél többet kell futni, Mudyrk simán lefutja!”

Hutchinson dicsérete statisztikai adatokkal is alátámasztható, ugyanis a BL idei csoportkörében Ousmane Dembélével holtversenyben ő volt az, aki a leggyorsabban futott (36,6 km/h).

„Még nem egy kész játékos, de már most elképesztő! Bárkit képes lefocizni!” – tette hozzá Hutchinson.

I’ve comentated on Ukraine’s last 6/7 games and loads of Shaktar games in the Champions Lge.

So I’ve seen loads of Mudryk. Rediculously Faster and more dynamic than Grealish and Anthony. He is raw but the potential is huge. https://t.co/cGa6G7DRCn