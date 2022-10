Ha a Roma csütörtökön nyerni tud a Real Betis ellen az Európa Ligában, José Mourinho lesz a történelem legtöbb európai kupameccs-győzelmével rendelkező edző.

A portugál tréner 107. győzelmét arathatja, amivel megelőzi Sir Alex Fergusont, illetve Carlo Ancelottit (105), Pep Guardiolát (95) és Unai Emeryt (84).

Első nemzetközi győzelmét még a 2001/2002-es szezonban szerezte a Special One, akkor még a Porto edzőjeként az Olympiakoszt győzték le a BL-ben. Azóta olyan csapatok élén szerepelhetett, mint a Real Madrid, az Inter, a Chelsea, a Manchester United, a Tottenham és a Roma.

José Mourinho tavaly egy másik rekordot is felállított, ugyanis ő lett az első edző, aki képes volt mindhárom nagy európai trófeát (BL, EL, EK) is elhódítani. Ezt a portugál magára is tetoválta.

Jose Mourinho had a 100% record in European finals. pic.twitter.com/hL75ogmkos — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 26, 2022

Fotó: Ivan Romano/Getty Images