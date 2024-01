José Mourinho gyorsan véget vetett a közelmúltban felröppent pletykáknak, amelyek őt a brazil válogatott edzői posztjával hozták összefüggésbe.

Fabrizio Romano szerint a portugál azt mondta: „Brazília nem hívott engem, hogy legyek én az új vezetőedző. Azt mondtam az ügynökömnek: ne beszéljen senkivel, amíg én vagyok az AS Roma menedzsere".

„100 százalékban megbízom az AS Roma tulajdonosaiban. Mindig tájékoztattam őket, beleértve azt is, amikor Portugália hívott, és amikor a szaúdi klub keresett meg tavaly nyáron" – folytatta.

De ez nem zárja ki annak az esélyét, hogy a lépés megtörténjen. A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy ha a CBF (Brazil Labdarúgó Szövetség) megkeresi Mourinhót, amikor 2024 júniusában lejár a szerződése a Romával, akkor lehet, hogy fontolóra veszi a pozíció elfogadását.

José Mourinho: "Brazil didn't call me to become the new coach. I told my agent: don't speak to anyone as long as I'm AS Roma manager".



"I trust AS Roma owners 100%. I always informed them including when Portugal called me... and when Saudi club called me last summer". pic.twitter.com/GQYenDuRXl