Jean-Michel Aulas, a Lyon elnöke többször kifejezte már, hogy egy napon nagyon szívesen viszont látná klubjában Karim Benzemát, a Real Madrid világklasszis támadóját.



Benzema a Lyonnál nevelkedett, illetve itt lépett be az európai labdarúgás színterére. A Real Madridba igazolását követően hosszú évek munkájának köszönhetően a világ egyik legjobbja lett, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 2022-ben elnyert Aranylabdája.

Aulas, a nevelőklubja elnöke azóta is jó viszonyt ápol vele, emellett azt sem titkolja, szeretné, ha visszatérne hozzájuk.

„Minden nap erről álmodom, de tudom, ez komplikált. Mindenesetre meg fogjuk próbálni!”



„Ha lenne lehetőségünk és egy kicsi esélyünk arra, hogy visszahozzuk, mindent kockára tennék érte! Ő egy klublegenda!”

Aulas (Lyon president): “I dream about Benzema’s return but it's complicated. If we have a chance, even if it is slim, we will do it by taking all risks. He is a symbol. I found him good vs Barcelona.” pic.twitter.com/yimaEoJBHf