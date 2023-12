Emlékezetes délutánon vannak túl azok, akik kilátogattak a lengyel bajnokság Mielec-Pogon bajnokijára.



A 24 éves lett válogatott középpályás varázslatos gólpasszt adott, ami felkerült az Ekstraklasa Tiktok-csatornájára is. Itt egyből milliós nézettséget produkált, a kommentelők közül pedig volt, aki „minden idők gólpasszának” titulálta az asszisztot, míg más a „gólpasszok Puskás-díját” adná neki.

Wow What an assist for Alvis Jaunzems (24) yesterday in the Polish Ekstraklasa game as his Stal Mielec surprisingly beat Pogon Szczecin - 3:2.pic.twitter.com/j1TbZC6aVs