A Barcelona háza táján az utóbbi napokban folyamatos témát ad az úgynevezett „Negreira-ügy. Ezzel kapcsolatban, illetve pár egyéb témáról is szót ejtett Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München tiszteletbeli elnöke.



„Elhinnék, ha azt mondanám, hogy nevettem, amikor meghallottam a hírt? De nem vagyok meglepve. Minden alkalommal, amikor Spanyolországban játszottunk, furcsa érzésem volt.” – mondta a Corriere dello Sportnak.

Amikor az újságíró szembesítette, hogy ez csak a hazai tornákra kiterjedő ügy, Rummenigge így válaszolt:

„Ezek elfogadhatatlan dolgok, amelyek nem csak a hazai versenyeket érintik.”

