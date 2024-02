Napjaink egyik legnagyobb futballsztárja, Cristiano Ronaldo életútja és karrierje számos érdekességet rejt. Íme öt kiemelkedő tény róla:

1) Első milliárdos futballista: Ronaldo nemcsak a világ leggazdagabb futballistája, de ő lett az első aktív sportoló is, aki átlépte az 1 milliárd dolláros karrierbevételt 2020-ban. Ronaldo vagyonát luxusingatlanok és a luxusautók gyűjteménye is gazdagítja, többek között egy limitált kiadású, 10,7 millió dollár értékű Bugatti Centodiecit is birtokol​​.

2) Nevének eredete: Szülei Ronald Reagan amerikai elnök után választották, aki színészként az apja egyik kedvence volt. Ez a különleges névválasztás erős és határozott karaktert sugallt szülei számára​​.

3) Gyermekkori becenevek: Ronaldo gyermekkorában a "Cry Baby" és a "Little Bee" beceneveket kapta. Előbbit azért, mert gyakran sírt, ha a játék nem úgy alakult, ahogy szerette volna, utóbbit pedig sebessége miatt​​.

4) Fizikai képességei: Ronaldo képes volt 32,51 km/h sebességre felgyorsulni egy 2021-es West Ham elleni meccsen, ezzel ő lett a leggyorsabb futballista ebben a tekintetben. Emellett, ugróképessége is figyelemre méltó; álló helyzetből 44 centiméter, futásból pedig 78 centiméter magasra tud ugrani, ami több, mint amire egy átlagos NBA-játékos​​ képes.

5) Jótékonysági munka és üzleti vállalkozások: Ronaldo nemcsak a pályán, hanem azon kívül is aktív. Jelentős összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, többek között gyermekkórházaknak és rákkutatásra. Ezenkívül saját ruhamárkával, parfümmel és szállodalánccal is rendelkezik, ami sikeres üzletemberré is teszi​​.

Ronaldo jelenleg a szaúdi Al-Nassr játékosa, nyáron a portugálokkal Európa-bajnokságon szerepelhet, ez lesz a hatodik kontinenstornája.

Borítókép: Getty Images