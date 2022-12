Bombaként robbant a hír a spanyol médiában, hogy Cristiano Ronaldo és a szaúdi Al-Nassr mindenben megegyeztek, így a szerződésbontása óta klubnélküli portugál a Közel-Keleten folytatja.

A spanyol lap szerint Ronaldo már el is indult Rijádba, hogy véglegesítse a megállapodást, ami két és fél éves szerződést foglal magában.

A szerződés értelmében Ronaldo ezt követően az arab ország focinagyköveteként tevékenykedik majd, célja pedig az lesz, hogy megrendezhessék a 2030-as világbajnokságot, Egyiptommal és Görögországgal karöltve.

A szerződés 200 millió eurós fizetést garantál Cristianónak, ehhez a szaúdi klub három játékosától fog megválni.

Az arabok az elmúlt napokban aktívan tagadták a megállapodást, a Marca szerint azonban ez mára megváltozott és már elismerik a szerződés tényét.

Saudi club Al Nassr expect Portugal forward Cristiano Ronaldo, to complete his move there by the end of the year. #النصر https://t.co/XpTBAUcyiC pic.twitter.com/PBep1SHYTd