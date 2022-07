A katalánok szurkolói alig várják, hogy a pályán mutatott teljesítményén túl a lengyel gólvágó magánéletéről és szokásairól is minél többet megtudjanak.

Az egyik ilyen a Forma 1 iránti szenvedélye. Erre a Monacói Nagydíjon derült fény, ahol Lance Stroll meghívásából az Aston Martin exkluzív paddockjából követhette végig az eseményeket.

A futamot követően az istálló egy rövid interjút is közzétett Lewandowskival, ahol beszélt a sport iránti rajongásáról és Schumacherről is.

„Kiskorom óta követem a Forma 1-et, élesen emlékszem Michael Schumacherre. Amit elért, ahogyan vezetett, lenyűgöző volt. Az egész miliő körülötte hihetetlen volt számomra.”

Making friends in Monaco.



Tap below to check out what happened when we caught up with @lewy_official, in our latest instalment of INSIDER.#IAMSTORIES