Habár Cristiano Ronaldo mára már nem tartozik a szűken vett világelithez, hosszú évekig meghatározta a világ labdarúgását.



Még 2017-ben kérdezték őt, hogy kiket tart a legtehetségesebb játékosoknak a világon, akiket tényleg esélyesnek tart arra, hogy a legjobbak legyenek.

Marco Asensio az egyik név, aki említett. Ő habár remek időszakot futott a Real Madridnál, az utóbbi időben egyre kevesebb lehetőséget kapott, idén pedig ingyen távozhat a fővárosból.

Kylian Mbappé esetében már sokkal jobban tippelt. A francia csodagyerek a PSG-nek és a válogatottnak is vezére, jelenleg pedig kétségtelenül a világ egyik legjobbja. Bejött a portugál jóslata.

Neymar szintén a PSG játékosa. Akkoriban a világ legjobbjai közt volt, ám a Barcelonából való távozása és a sérülései megtépázták a karrierjét. Idén 31 évesen már nem tartozik a legjobbak közé.

Ousmane Dembélé 2017-ben a Dortmundnál varázsolgatott, majd le is csapott rá a Barcelona. Hatalmas tehetségnek tűnt, játéktudása alapján pedig valóban lehetne a legjobbak közt, azonban sérülékenysége és önbizalomhiánya visszafogja.

Eden Hazard talán a legnagyobb melléfogás a listán. A belga 2019-ben épp Ronaldo helyére érkezett Madridba, ám ott hatalmas csalódást okozott. Mindössze 76 meccse van a királyiaknál, az utóbbi idő kétségtelenül legnagyobb melléfogása.

Eden Hazard right before we signed him, it just breaks my heart that we never saw Eden Hazard at Real Madrid.



I can’t believe this is the same guy we signed pic.twitter.com/zIgfawgKWL