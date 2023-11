Rodrygo édesapja kiállt a fia mellett az argentin legendával, Lionel Messivel folytatott vitájában, miután a legutóbbi világbajnoki selejtezőmérkőzésen összevesztek.

A mérkőzést a pályán és azon kívül is az erőszak jellemezte, mivel a brazil rendőrség a Maracana stadionban megverte az argentin szurkolókat, így a Lionel Messi által vezetett argentin csapat rövid időre kénytelen volt feladni a mérkőzést.

Amikor a mérkőzés tovább folytatódott, kiderült, hogy a pályán nagy küzdelem zajlott, összesen 42 szabálytalanságot követett el a két csapat, amikből három sárga lap és egy piros lap született.

Amikor az argentinok kijöttek az öltözőből a szurkolóikat ért brutalitás elleni tiltakozásul, akkor a Real Madrid brazil fiatalja, Rodrygo szólt oda az argentin játékosoknak valamit.

Több beszámoló szerint Rodrygo gyávasággal vádolta az argentin játékosokat, amiért a szurkolóik bánásmódja miatt tiltakozásul elhagyták a pályát, Messi pedig azzal vágott vissza, hogy Rodrygo csak fogja be a száját.

Messi vs Rodrygo with subtitles pic.twitter.com/SQBX8cYjwW

Rodrygo a mérkőzést követően közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy nem hátrál meg az elszenvedett bántalmazással szemben, amit közösségi oldalakon érte őt, és több helyről is támogatást kapott.

A Real Madrid fiataljának nyilatkozatát követően vélhetően az édesapjához tartozó fiók megosztott egy posztot az Instagramon, amelyben becsmérelte Messit a fiát érintő incidensben játszott szerepe miatt.

A brazil válogatott játékos édesapja állítólag olyan képeket osztott meg, amelyeken Messi a fiával, valamint az uruguayi Manuel Ugartéval vitatkozik, a következő feliratokkal: "Meglepődött valaki?" és "A Szent, aki nem szórakozik senkivel", ironikusan Messire utalva.



Eric Goes, Rodrygo’s father on Instagram:



“Is anyone surprised”



“The saint that doesn’t mess with anyone.” pic.twitter.com/PnCk6Twad2