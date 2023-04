Az IFFHS honlapján kedden megjelent lajstrom azután készült, hogy a Paris Saint-Germain argentin világbajnoka a hétvégi bajnoki fordulóban góllal segítette hozzá csapatát a Nizzában aratott 2-0-s győzelemhez.

Találatával 702 gólos lett, eggyel megelőzve a tavaly nyáron a Manchester Unitedtől Szaúd-Arábiába távozott portugál Cristiano Ronaldót, aki 2002 és 2022 között 701 gólig jutott európai karrierje során. Messi a PSG és - előtte 2021-ig - az FC Barcelona színeiben szerezte találatait, s 2004 óta máig bajnoki fellépésein 494, a különböző országos kupákban 71, a nemzetközi klubsorozatokban pedig 137 alkalommal volt eredményes.

Az ötszáznál több gólt szerzők rangsorában Puskás Ferenc a negyedik 640 találatával, amelyeket magyar, majd spanyol klubszínekben gyűjtött.

Az IFFHS európai góllövőlistája:

--------------------------------

1. Lionel Messi (argentin) 702 gól 2004-

2. Cristiano Ronaldo (portugál) 701 2002-2022

3. Josef Bican (osztrák, csehszlovák) 690 1931-1955

4. Puskás Ferenc 640 1943-1966

5. Jimmy Jones (északír) 636 1947-1964

6. Joe Bambrick (északír) 608 1926-1943

7. Abe Lenstra (holland) 591 1936-1963

8. Glenn Ferguson (északír) 563 1987-2011

9. Jimmy McGrory (skót) 540 1922-1937

10. Fernando Peyroteo (portugál) 539 1937-1949

11. Gerd Müller (német) 526 1964-1979

12. Robert Lewandowski (lengyel) 515 2008-

13. Uwe Seeler (német) 509 1954-1978

Lionel Messi passes Cristiano Ronaldo for most club goals scored in Europe pic.twitter.com/zKhaPAojxo