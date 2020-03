Messi és Ronaldinho barátsága még azokra az időkre nyúlik vissza, amikor az argentin a szárnyait kezdte bontogatni a Barcelonában. Ronaldinho már akkor hatalmas sztár volt, és felkarolta a szupertehetséget.

Most, hogy Ronaldinho bajba került Paraguayban, Messi azonnal a segítségét ajánlotta neki.

Ügyvédeket bérelt fel, és felajnálotta, hogy kifizeti a szükséges óvadékot is, hogy barátját mihamarabb kiengedjék. Sajtóhírek szerint az összeg, amit az ügy érdekében mozgósított, elérheti a 4 millió eurót is.

Csapatát a döntőbe jutatta, ahol 11-2-re győztek. A brazil kedvenc öt góllal és hat gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Ronaldinho ezúttal nem a világbajnoki serleget, hanem 16 kiló disznóhúst "emelhetett a magasba". Ez volt a tornagyőztes csapat sikerdíja. @10Ronaldinho scored 5 in a 11-2 win for his prison side.