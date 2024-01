Kylian Mbappé utalt arra, hogy az átigazolási tervei tükrözhetik a korábbi PSG-s csapattársa, Lionel Messi terveit a Real Madrid és a Liverpool érdeklődése közepette.

A 25 éves játékos szerződése a PSG-vel nyáron lejár, és január 1-je óta szabadon tárgyalhat más klubokkal.

Mbappé nemrég elárulta, hogy nem áll szándékában meghosszabbítani a szerződését a Ligue 1 bajnokával.

Már évek óta összefüggésbe hozták a madridi átigazolásával, míg a Liverpool folyamatosan tájékozódott a helyzetéről.

A PSG nem mondott le arról, hogy új, hosszú távú szerződéssel kösse le Mbappét.

Úgy tudni, hogy „soha nem látott" szerződést ajánlottak a francia szupersztárnak, amivel a világ egyik legjobban fizetett sportolója lenne.

Bár a következő lépése még nem dőlt el, Mbappé már most bepillantást engedett abba, hogy mit fog csinálni a karrierje későbbi szakaszában.

Tavaly nyáron több játékos is elhagyta Európát, hogy új kihívást keressen. Neymar és Cristiano Ronaldo is úgy döntött, hogy Szaúd-Arábiába költözik az Al Hilalhoz és az Al Nassrhoz, míg Messi az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz csatlakozott.

A GQ-nak nyilatkozva Mbappé elismerte, hogy karrierje későbbi szakaszában valószínűleg elhagyja Európát.

„Sok nagyszerű játékos, akik fémjelezték a futball történelmét, a nyáron elhagyta Európát, és ezzel egy új korszakba léptünk” - elismerte.

