Újabb Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo összecsapásnak nézhetnek elébe a futballrajongók, miután a portugál csapatkapitány hivatalosan is az Al-Nassr játékosa lett.

Hetek óta tartó találgatások után péntek este megerősítették, hogy az ötszörös aranylabdás Ronaldo aláírt a szaúd-arábiai Al-Nassr csapatához.

A klub a közösségi médiában jelentette be az átigazolást, mondván: „Ez több mint történelem, ami most történik. Ez egy olyan aláírás, amely nem csak klubunkat fogja inspirálni arra, hogy még nagyobb sikereket érjen el, hanem a bajnokságunkat, nemzetünket és a jövő generációit, fiúkat és lányokat is arra ösztönzi, hogy önmaguk legjobb verzióját hozzák ki magukból.". Üdvözöllek, Cristiano, az új otthonodban”

Néhány szurkoló csalódottan fogadta Ronaldo legutóbbi átigazolását, mivel azt remélték, hogy továbbra is a legmagasabb szinten fog játszani. A 37 éves játékos számára nem jött össze egy nagy Bajnokok Ligája-klubhoz való átigazolás, így a Közel-Keleten folytatja sztárkarrierjét.

A szurkolók azonban potenciálisan valami izgalmasra számíthatnak. A hírek szerint a Paris Saint Germain januárban Szaúd-Arábiába utazik egy szezonközi barátságos mérkőzésre. Az ellenfél, akivel a PSG találkozik, valószínűleg az Al-Nassr és az Al-Hilal játékosaiból álló együttes legjobbjaiból fog állni. Vagyis a szurkolóknak egy újabb Ronaldo és Messi összecsapás lesz látható.

