Leo Messi a Diario Ole-nak elárulta, szeretne visszatérni Barcelonába, miután visszavonul, mivel számára az a város jelenti az otthont.

A hétszeres aranylabdást a PSG-vel való tárgyalások során folyamatosan összeboronálják a katalánokkal, holott egyértelműen látszik, hogy a Barcelona nincs olyan anyagi helyzetben, hogy megfelelő feltételeket teremtsen Messinek.

Messi természetesen legutóbbi interjújában sem úszhatta meg a kérdést, így kénytelen volt válaszolni arra a kérdésre, ami a leginkább foglalkoztatja a drukkereket az utóbbi időben.

„Ha befejeztem a pályafutásom, vissza fogok térni Barcelonába, mivel az az otthonom!” – utalt Messi arra, hogy egyelőre nem kell attól félni, hogy újra Katalóniában futballozik majd.

Messi jelenleg tárgyalásban áll a hosszabbításával kapcsolatban, mivel nyáron lejár a szerződése a PSG-vel. A legvalószínűbb továbbra is az, hogy folytatja Párizsban, de egyes találgatások szerint az MLS is egy valós opció lehet.

Conversations continue between Leo Messi and PSG. Understand Messi’s representatives and PSG board will also meet in person in the next 2/3 weeks. #Messi



PSG will submit official new deal bid, length of contract and final details will be discussed to get it signed. pic.twitter.com/8qq7mniKXB