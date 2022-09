Korábban több lap számolt be arról, hogy Lionel Messi csak a katari világbajnokság után hoz döntést a jövőjéről, most azonban arról pletykálnak, egy döntést már meghozott ebben a tekintetben.



Az argentin 2021 nyarán igazolt a PSG-be, ahol első szezonja nem úgy sikerült, ahogy azt sokan várták. Az idei évadot azonban jól indította és úgy tűnik, újra élvezi a játékot.



Ennek ellenére a legújabb írek szerint, a hétszeres aranylabdás nem tervez túl sokáig a párizsi klubnál. Miquel Blazquez arról számolt be, hogy Messi eldöntötte, a szerződése lejártát követően nem hosszabbít a PSG-vel.

Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022



A játékos számára ebben az esetben is több lehetőség áll majd rendelkezésre. A Barcelona elnöke, Joan Laporta korábban ugyanis megerősítette, szeretné visszahozni az argentint a katalánokhoz. Ezen kívül David Beckham együttese, az MLS-ben szereplőő Inter Miami is aktívan érdeklődött utána.

Borítókép: Elsa/Getty Images