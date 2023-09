David de Gea július elseje óta klub nélkül van, miután a Manchester Uniteddel elváltak útjaik a szerződése lejártát követően.



A spanyol játékos 12 szezont húzott le a Vörös Ördögök színeiben, így vélhetően ő is úgy tervezte, hogy hamar talál majd magának csapatot.

Végül ez nem így lett. Visszautasított pár komolytalan érdeklődőt, illetve a szaúdiak részéről is megkeresték, de nem akarta elhagyni Európát.

A Real Madridnál is szóba került a neve Courtois sérülése kapcsán, de ott végül Kepa lett a kiválasztott.

De Gea azóta is folyamatosan edz, fitten tartja magát, hiszen az a célja, hogy egy európai topklubnál legyen elsőszámú kapus. Erre az idő múlásával sajnos egyre kevesebb az esélye, így a Guardian szerint az is felmerült a spanyol portás fejében, hogy szögre akasztja a kesztyűt.

Klubkeresését az is nehezítheti, hogy a Manchester United csapatánál az egyik legjobban fizetett játékos volt, a maga 375 ezer fontos bérével. Ezen még az sem ellensúlyoz eleget, hogy a játékos Premier League és Európa Liga győztesnek mondhatja magát.

Ha a visszavonulás mellett dönt, kétségtelen, hogy méltatlan véget ér ez a tartalmas karrier, csupán 33 évesen.

