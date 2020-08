László Csaba lett az indiai Szuperligában szereplő Chennaiyin FC vezetőedzője.

A klub honlapjának vasárnapi beszámolója szerint az 58 éves magyar tréner szerződése a következő szezonra szól.

"Büszke és boldog vagyok, hogy a Chennaiyin FC vezetőedzője lettem. Megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok a klubhoz, amely mögött hat sikeres év áll" - nyilatkozta László Csaba.

Message from the new boss! #WelcomeLaszlo #AllInForChennaiyin pic.twitter.com/whcmA1xB9G