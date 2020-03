Hetvenhat éves korában elhunyt Lorenzo Sanz, a Real Madrid volt elnöke – számolt be róla többek között a Marca.

Ahogy arról pár napja beszámoltunk, Sanzot magas lázzal kórházba szállították, ahol kimutatták a szervezetében a koronavírust. Az állapota már akkor is súlyos volt, és a kora miatt pedig a veszélyeztetettek közé tartozott.

Sanz 1995 és 2000 között volt a Real Madrid elnöke, regnálása alatt a királyi gárda két Bajnokok Ligáját nyert.

