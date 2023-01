Elfogadásra került az az ajánlat, amelyet a Chelsea tett a Sahtar Donyecknek Mykhalio Mudrykért.

A dolog pikantériája, szélső még napokkal ezelőtt is úgy tűnt, hogy az Arsenalhoz kerül, azonban a Chelsea az utolsó pillanatban megvétózta az üzletet.

Az ágyúsok nem akartak egy lélektani határ fölé menni az átigazolás díját tekintve, a kékek pedig meglátván a lehetőséget, egy 100 millió eurós ajánlattal lecsaptak a játékosra.

Érdekesség, hogy az Arsenal már nyár óta hízeleg Mudryknak, egészen eddig pedig úgy tűnt, a játékosnak is az a vágya, hogy az Emirates gyepét koptassa, ezt többször a közösségi média posztjaiban is hangsúlyozta.

Hogy hogyan fogadják majd Londonban a városi riválisnak dörgölőző játékost, illetve milyen népharag zúdul majd rá, ha az Arsenal otthonába látogatnak, még csak sejteni lehet, de mi nem irigyeljük őt.

A játékos hétéves szerződést ír alá Graham Potteréknél, mostanra pedig már meg is érkezett a Stamford Bridge-re, hogy aláírja a kontraktust és átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon.

Időközben a játékos meg is tette első nyilatkozatát, mint a Chelsea játékosa:

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Chelsea-hez igazoltam. Ez egy óriási klub, a Premier League pedig fantasztikus. Ez egy nagyon vonzó projekt nekem, a karrierem ebben a szakaszában.”



"Izgatott vagyok, hogy találkozzak a csapattársaimmal és hogy Graham Potter kezei alatt dolgozzak.”

