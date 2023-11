Az uruguayi középpályás Manuel Ugarte, aki nagy port kavaró összetűzésbe került Lionel Messivel és Rodrigo De Paullal, végül bocsánatot kért az argentinoktól a két ország közötti heves világbajnoki selejtező mérkőzésen tanúsított viselkedése miatt.

A mérkőzés alatt az uruguayi középpályás, Ugarte szembeszállt az argentin De Paullal, és állítólag azzal vádolta, hogy Messi ölebének tartja.

Messi erre úgy reagált, hogy megfojtogatta Ugartét, és később a mérkőzés után megjegyezte, hogy "a fiatal játékosoknak meg kell tanulniuk a tiszteletet", utalva a Paris Saint-Germain középpályásával történt incidensre.

Az eset nagy felháborodását követően Ugarte sajnálatát fejezte ki az Argentína elleni mérkőzésen elkövetett tettei miatt, és azt mondta, hogy nem hitte el, amit tett, amikor megnézte a visszajátszást.

One of the craziest moments of the match was seeing Manuel Ugarte call Rodrigo De Paul a “mamadera” (bottle feeder) of Messi (while doing a blow job gesture)



“Mamadera” in Argentina/Uruguay is an insult, implying he’s a suck uppic.twitter.com/S5W7oeMGUL