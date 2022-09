A Paris Saint-Germant birtokló Tamim bin Hamad Al Thani a Marca és a Futboltransfers.com értesülései szerint meg akarja vásárolni az Espanyolt, hogy hazai terepén is konkurenciát teremtsen a Barcelonának.

A Barca és az Espanyol közti városi rivalizálás miatt szintén nem rózsás a viszony, így evidens lehet a PSG tulajának, hogy az ő megvásárlásukkal érzékeny ponton tud fájdalmat okozni a katalánoknak.

A blaugrana pénzügyi „manőverei” szintén komoly nemtetszést váltottak ki a párizsiakból, csakúgy, mint korábban az Európai Szuperliga ötlete sem.

„Ez igazságos? Nem, ez nem fair… Legális? Nem vagyok benne biztos.” – nyilatkozott Nasser Al-Khelaifi.

„Ha ezt engedi az UEFA, mások is megteszik majd. Szigorú pénzügyi szabályaik vannak, remélem mindent alaposan átnéznek majd.”

A klubvásárlással a tulajdonos új szintre emelheti a rivalizálást, ami a mindennapok részévé válhat. Az Espanyol jelenleg rossz anyagi körülmények között áll, így a klub eladó. Al Thani a személyes bosszú mellett remek üzleti lehetőséget is lát bennük.

