Az albán bajnokság 13. fordulójában az Egnatia és a Partizani közötti mérkőzés közepén elhunyt az Egnatia csatára, Raphael Dwamena.

A ghánai futballista a 24. percben szívrohamot követően esett össze – jelentette az albán média. Az orvosok a pályán megpróbálták újraéleszteni. Kórházba is szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Dwamena kilenc gólt szerzett az albán bajnokságban ebben a szezonban, amivel ő állt a góllövőlista élén.

Alkalmi tag volt a ghánai válogatottban is, összesen nyolcszor lépett pályára és két gólt szerzett. A Transfermarkt szerint pályafutása során játszott a nigériai Ultimate Soccer Academy, a ghánai Red Bull Academy csapatában, ahonnan az osztrák Red Bullhoz került. Emellett megfordult a Liefering, az Austria Lustenau, a Zürich, a Levante, a Real Zaragoza, a dán Vejle, a Blau Weiss Linz és a BSC Old Boys csapatában is. Az Egnatiba 2023 januárjában érkezett.

Az albán média szerint Dwamenának korábban szívproblémái voltak. A tragédia miatt az albán bajnokság ezen fordulójának összes mérkőzését elhalasztották.

