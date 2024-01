A hét elején felröppentek a sajtóhírek, miszerint Kylian Mbappé elfogadta a Real Madrid ajánlatát és a nyáron csatlakozik a királyi gárdához.

Ezzel kapcsolatban pedig most a francia szupersztár stábja adott ki egy közleményt, amiben kijelentik, hogy játékosuk nem hozott még meg semmilyen döntést a pályafutásának folytatásával kapcsolatban, így minden egyéb híresztelés hamis.

Fabrizio Romano a világ talán leghíresebb sportúságírója, szintén közzétette és megírta a saját közösségi oldalain, hogy a francia szupersztár még mindig nem hozott döntést a jövőjével kapcsolatban.



Kylian Mbappé’s camp statement.



“There’s NO agreement on Kylian future. There have been no discussions about his future”.



“No type of influence could dictate the timing of Kylian's discussions, reflections, decisions”.@rmcsport @fabricehawkins pic.twitter.com/5hhweuxT9M