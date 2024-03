Kylian Mbappé egy elképesztő mérföldkővel előzte meg Cristiano Ronaldót, de Lionel Messi rekordját nem sikerült megdöntenie.

Kedd este Mbappé volt a főszereplője annak, hogy a Paris Saint Germain megpecsételte a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében való részvételét.

A Real Sociedad elleni visszavágón Mbappe a 15. percben egy olyan erős lövéssel nyitotta meg a gólok sorát, hogy a hálót is átszakította.

A második félidőben Mbappé az 56. percben 2-0-ra módosította az állást, mielőtt Mikel Merino egy perccel a rendes játékidő vége előtt szépített volna.

A bravúrja révén Mbappé 25 évesen és 76 naposan minden idők második legfiatalabb játékosává vált, aki elérte a 45 gólt a Bajnokok Ligájában.

Kylian Mbappé makes it goals and 26 assists in 69 Champions League games.



…and what a goal, again. pic.twitter.com/3IbzVy9E37