Kylian Mbappé állítólag beleegyezett, hogy hatalmas összegről kell lemondania, ha úgy dönt, hogy elhagyja a Paris Saint-Germain csapatát.

A 25 éves játékos nemrég elárulta, hogy nem hosszabbítja meg a PSG-vel a szezon végén lejáró szerződését.

Mbappé, akit már egy örökkévalóságnak tűnő ideje a Real Madridhoz való csatlakozással hoznak szóba, jelenleg szabadon aláírhat előszerződést bármelyik európai klubbal.

A francia szupersztárt a PSG szerda esti, Toulouse ellen 2-0-ra megnyert francia Szuperkupa döntőjét követően kérdezték a szerződésének helyzetéről.

„Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon motivált vagyok az idei évre. Ez nagyon fontos" - mondta Mbappé.

„Ahogy mondtam, trófeák után kell mennünk, és egyet már meg is nyertünk, szóval ez már kipipálva. Utána, nem, még nem döntöttem” – folytatta a francia.

„De mindenesetre az elnökkel a nyáron kötött megállapodásom alapján nem számít, hogy én hogyan döntök. Sikerült minden felet megvédenünk, és megőriznünk a klub nyugalmát az előttünk álló kihívásokhoz, ami továbbra is a legfontosabb. Szóval mondjuk azt, hogy ez másodlagos” – magyarázta Mbappé.

Ben Jacobs szerint Mbappé beleegyezett, hogy akár 80 millióról is lemond, ha úgy dönt, hogy ingyen távozik a PSG csapatától.

A francia csapatkapitány már lemondott a hűségbónuszának egy részéről. A teljes összegre akkor lesz jogosult, ha úgy dönt, hogy marad a PSG-nél.



"Nobody at the club is talking about my situation as it interests nobody"



Kylian Mbappe has said no decision has been made about his future... pic.twitter.com/OizWOr5EEK