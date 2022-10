Az RMC Sport értesülései szerint Mbappé megvezett több olyan játékost is, akiknek a leigazolásának nagyon örülne. Ezen a listán szerepelt Marcus Rashford is, ám az angol támadó végül maradt a szigetországban.

Rashford egy nehéz időszakot követően kezdett újra visszatalálni csúcsformájához, ez pedig meggyőzte Mbappét is.

A 24 éves angolon kívül a híresztelések szerint olyan neveket tartalmazott még a felsorsolás, mint Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca és Ousmane Dembélé.

