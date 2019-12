Sajtóhírek szerint az Everton nagyon közel áll hozzá, hogy megszerezze a Real Madridtól James Rodríguezt.



Ugyan az angoloknak Ibrahimovic megszerzése nem jött össze, hiszen a hórihorgas svéd csatár visszatért a Milanhoz, ettől függetlenül Carlo Ancelotti szeretné megerősíteni csapatát, így az Everton szurkolói bízhatnak benne, hogy a kolumbiai középpályás esetében nagyobb sikerrel járnak.

Több klub, köztük az Arsenal, az Inter, a Roma és a Marseille is szivesen látná soraiban James Rodríguezt, ugyanakkor a spanyol El Desmarque szerint a Stolverkosok már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a játékossal.

|| El Desmarque || Everton are in "pole position" to sign Real Madrid midfielder James Rodriguez in January.

Carlo Ancelotti is keen to bring Rodriguez to Goodison Park after failing to secure his signature for Napoli in the summer.

Rodriguez pricetag is a reported €50m