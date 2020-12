Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Kylian Mbappét tette a nemzetközi szövetség (FIFA) Év játékosa szavazásán az első helyre.

Az olasz szakember tavaly második helyre jelölte a Paris Saint-Germain világbajnok francia támadóját - a holland Frenkie de Jong mögött -, aki végül 2019-ben és idén sem került be a legjobb három közé. Rossi tavaly nem is nevezte a háromba az akkor győztes argentin Lionel Messit, és a FIFA honlapjára feltöltött dokumentumok szerint a Barcelona támadója ezúttal sem szerepelt a listáján. Miként a másik két magyar szavazónál, Szalai Ádámnál, a válogatott csapatkapitányánál, valamint Szeli Mátyásnál, a Nemzeti Sport újságírójánál sem. Utóbbi kettőnél az idei győztes lengyel Robert Lewandowski végzett elsőként, és "eltalálták" a második helyezett portugál Cristiano Ronaldót is. Náluk csupán a harmadik helyezett személyében volt eltérés a végső sorrendet illetően. Rossinál Mbappét követte Lewandowski és Cristiano Ronaldo.

Sport365.hu - Lewandowski lett az év játékosa Robert Lewandowski, a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München lengyel válogatott csatára nyerte az év játékosa címet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA), melyet csütörtök este a zürichi díjátadó gálán adtak át. A 32 éves támadó - aki az előző szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt szerzett - pályafutása során először érdemelte ki az elismerést.

Az Év játékosa-díjra Lewandowski kapta a legtöbb szavazatot (52 pont), amellyel megelőzte Cristiano Ronaldo (38) és Lionel Messit (35).

A férfi csapatok edzői között nagyon szoros versenyben nyert a német Jürgen Klopp (Liverpool), aki ugyanúgy 24 pontot gyűjtött, mint honfitársa, Hans-Dieter Flick (Bayern München). A két szakember között az döntött, hogy a szövetségi kapitányok közül többen szavaztak Kloppra. A díjkiosztó gálát csütörtökön este tartották, a világjárvány miatt rendhagyó módon virtuálisan.

Sport365.hu - Szon Hung Min nyerte a Puskás-díjat Szon Hung Min, a Tottenham Hotspur dél-koreai támadója nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat, melyet csütörtökön a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) zürichi online gáláján adtak át. A 28 esztendős futballista tavaly decemberben a Burnley ellen saját térfeléről indulva, egy nagyszerű szóló végén szerzett felejthetetlen gólt.

Borítókép: Stu Forster/ Xavier Laine/Getty Images