Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt a Juventus-Inter olasz kupaelődöntő szakértője a Sport TV-n.



A felvezetőben szóba került a magyar válogatott több játékosa, így például Szalai Attila, Szalai Ádám, a Lipcse magyar hármasa, Kleinheisler László, Holender Filip és egy emlékezetes Piacenza-Inter meccs is, amin a 'Fenomén’, Ronaldo 3 gólt lőtt, és Marco Rossi is játszott. Erről is megosztott egy kedves történetet velünk.

„Az életben elérhető három álmom közül már kettőt elértem, a másodikat épp most élem. A harmadikat nem árulom el, de nem hiszem, hogy ebben az életben megvalósítható lenne. Egyelőre elégedett vagyok azzal, amit sikerült elérni, és ezeket az álmokat pontosan Magyarországon sikerült megvalósítani. Meglátjuk, hogyan lesz a folytatás” – válaszolta Marco Rossi arra a nézői kérdésre a JUve-Inter előtt, hogy ha egy sikeres Eb után megkeresné a két sztárcsapat valamelyike, igent mondana-e a felkérésre.

A kapitány a magyar válogatott játkosairól is ejtett egy-két szót. Szóba került például Szalai Attila is, aki a közelmúltban a Fenerbahce játékosa lett, immár öt mérkőzésen szerepelt új csapatában, és ezeket mind végig is játszotta:



„Egyértelműen jó döntés volt, hogy a Fenerbahcéhoz igazolt. Én is beszéltem már vele, sőt, mielőtt aláírt volna, kikérte a véleményemet. Nem mintha ebben az én véleményem lett volna a mérvadó, de volt olyan figyelmes, hogy engem is megkérdezett.



Úgy hiszem, helyes döntést hozott, ez mindenképpen előrelépés számára, és

ha jól játszik a válogatottban és a Fenerben is ebben a bajnoki szezonban, akkor úgy vélem, maximum egy év alatt még tovább tud lépni.”

„Az egészen biztos, hogy a játékfelépítés a modern labdarúgásban középső védők számára rendkívül hangsúlyossá vált, ők kimondottan fontos szereplők ma már. Mert ők azok, akiknek elvileg nagyobb a játékidejük, nagyobb lehetőség áll a rendelkezésükre, hogy támadást indítsanak.



Persze erre nem mindenki képes, de a magyar válogatott keretében több játékos is van, aki erre alkalmas. Szerintem egy bekk legyen mindenekelőtt bekk, mindenekelőtt jól tudjon védekezni, és ha ilyen lehetőségei, adottságai vannak, hogy támadásokat indítson, labdákat előre íveljen, az még egy plusz.



Attila nagyon okos fiú, tisztában van a korlátaival. Emellett alázatos is, ő pontosan tudja, mi az, amin még dolgoznia kell, hogy fejlődjön. Nyilván mi is támogatjuk ebben, segítjük észrevételekkel, de annyira okos, komoly srác egyébként.



Még azóta követjük, hogy a Mezőkövesdben játszott, tehát másfél év alatt öles léptekkel haladt előre, és teljesen megérdemelt, hogy a válogatott keretében játszik” – jellemezte játékosát a Sport TV-ben Marco Rossi.

A lipcsei magyar hármas (Gulácsi Péter, Willi Orban és Szoboszlai Dominik) is téma volt, a kapitány szerint hozzáad a válogatott játékához, hogy a három magyar válogatott játékos egy csapatban játszik:



„Emlékszem sok győztes válogatottra a múltból, amelyben 4-5 játékosuk ugyanabban a klubcsapatban játszott, és ez is hozzájárult a sikerükhöz.

Hatalmas siker, hogy már hárman ugyanabban az egyesületben játszhatnak, amely egyértelműen nemzetközi kvalitású együttes. Ez egy nagy előny számunkra”

A Lipcse és a magyar válogatott taktikáját is összehasonlította a szakember Petur András kérésére: „Az a tény, hogy a Lipcse és mi is ugyanabban a játékrendszerben gondolkodunk, ez jelen pillanatban egy komoly előnyt jelenthet.

Mindig úgy nyilatkozom a sajtónak és a játékosoknak is, ha szakmai megbeszélést tartunk, hogy nem annyira a játékrendszer a fontos, hanem azok az alapelvek, amiket a pályán akarunk látni játék közben. Nagyon sok közös elem van a magyar válogatott és a német bajnokság, de különösen a Lipcse játéka között.



Mi is agresszívek szeretnénk lenni, pressingelni szeretnénk, és mi is diktálni akarunk, akkor is, ha a labda nem nálunk van. Inkább a kockázatvállalás mellett döntünk, mert nyilván, ha támadunk és nincs meg a megfelelő idő és távolság, akkor ez kockázattal jár, de ezek fontos kockázatok, és úgy érzem, a játékosaim is ilyenkor játszanak szívesebben.”

„Ami nem hiányzott, az a sérülés, és így a kimaradás, amit elszenvedett. Másrészt, őszintén szólva gyakorlatilag az összes nagy bajnokságban olyan igénybevétel van, hogy majdnem minden csapat vasárnap-szerda, vasárnap-szerda ütemben játszik. Arra akarok kilyukadni, hogy ha valaki nem játszik folyamatosan, akkor talán júniusban nem lesz teljesen kifacsarva.



Aztán ne feledjük, hogy egy dolog minden második meccset lejátszani a Bundesligában és egy másik dolog ezt egy másik bajnokságban tenni. Mert a Bundesliga az egyik legfontosabb bajnokság, ahogy az olasz Serie A, vagy az angol Premier League.



Ha időnként esetleg egy-egy meccsen nem játszana Dominik, vagy akár Willi és Péter, az nem ártana meg nekik” – nyugtatott meg mindenki Marco Rossi azzal kapcsolatban, hogy nem kell aggódni akkor sem, ha esetleg Szoboszlai Dominik a visszatérése után nem játssza végig a Lipcse minden mérkőzését.

Szalai Ádám hosszabb idő után újra kezdő volt a Mainzban a Bundesliga legutóbbi fordulójában. Ez örömteli, hiszen ő egy pótolhatatlan játékosa a válogatottnak. „Én 360 fokban igyekszem értékelni az összes játékosomat. A szakmai, technikai, taktikai jellemzőket és a karakterjegyeket egyaránt mérlegelem.



Azt kell mondjam, hogy Ádám azon játékosok egyike, aki sokkal inkább karakterében gyakorolt rám jó benyomást, és biztosan mindketten egyetértünk abban, hogy fontos volt, és most is fontos számára az, hogy minél több játékperc legyen a lábában.

Az ő számára az is fontos, hogy bízzon, higgyen magában, és különösen akkor higgyen magában, amikor ismét csapatkapitány lesz saját szurkolók előtt egy Európa-bajnokságon,amelyen vendégül látunk három mérkőzést. Ádám egy abszolút felelősségteljes játékos, egy olyan játékos, aki tisztában van vele, mit akar, ugyanakkor azt is tudja, meddig tud eljutni.



Egyszer beszélgettem vele, és említette telefonon, hogy ha a továbbiakban is olyan keveset játszik, mint amennyit akkoriban játszott, akkor ő nem volt benne biztos, hogy csapatkapitányként léphet pályára az Eb-n, mert nem bízhatott a saját teljesítményében.



És ez sokat elárul arról, ő milyen karakter, mert ez azt jelenti, hogy tisztában van vele, meddig juthat el, meddig nyújtózkodhat, egyáltalán nem beképzelt, egyáltalán nem olyan ember, aki felvágna magára. Azt kell mondjam, nagyon örültem, hogy sok játékpercet kapott az elmúlt napokban. Azt kívánom, ahogy ő is, hogy mostantól minél több mérkőzésen rendszeresen játszhasson, és fontos gólokat jöjjön a Mainz számára, és a saját érdekében is.”

