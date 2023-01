Marcelo elővette Cristiano Ronaldo híres SIU-ünneplését, miután szerda este gólt szerzett az Olympiakos színeiben.

A Real Madridnál együtt töltött időszakuk alatt Marcelo és Ronaldo rengeteg sikert értek el közösen. Kilenc év alatt több trófeát, köztük öt Bajnokok Ligája-címet szereztek. Amikor a brazil hátvéd a nyáron elhagyta a klubot, Ronaldo gyorsan tisztelgett egykori csapattársa előtt.

Az Instagramon azt írta: "Több mint csapattárs, egy testvér, akit a futball adott nekem. A pályán és azon kívül is, az egyik legnagyobb sztár, akivel volt szerencsém egy öltözőben lenni. Minden jót az új kalandhoz, Marcelo”.

Bár már nem játszanak együtt, jól látható, hogy a kapcsolatuk még mindig olyan erős, mint régen. Szerda este Marcelo talált a hálóba az Olympiakos Atromitos elleni Görög Kupa összecsapásán. A 34 éves játékos ezután elővette Ronaldo híres SIU-ünneplését. A csapat végül 2-2-es döntetlent ért el, de 6-3-as összesítéssel továbbjutott a következő fordulóba.

SIUUUU from Ronaldo's best friend.

What a goal @MarceloM12 pic.twitter.com/ZGDDstWm7L