Nem sikerült úgy a görög kaland Marcelónak, ahogyan tervezte. Mindössze 10 meccsen kapott lehetőséget, és habár ezeken három gólt is szerzett, mégsem volt maradása.



A hírek szerint a szerződésbontást a brazil kezdeményezte, egyes rosszmájú források szerint pedig nem véletlen, hogy épp most tette ezt.

Cristiano Ronaldo jelenlegi klubja, az Al Nassr élénken érdeklődik a bekk iránt, számolt be róla Luca Bendoni.

A szaúdi klub idén nagy erősítésbe kezdett, Ronaldo után újabb nagy neveket néztek ki, ilyen például a Barcelona veterán középpályása, Sergio Busquets is.

Kétségtelen, hogy hatalmas pénzeket tudnak megmozgatni a közel-keletiek, a jelek szerint pedig eléggé égetik is a dollárok a tenyerüket ahhoz, hogy gigászi fizetéssel csábítgassák a játékosokat.

EXCL. Last night concrete talks started between Al Nassr and Marcelo, who is now a free agent after leaving Olympiakos. He could play again with his former team-mate and friend Cristiano Ronaldo. Understand negotiation is in progress. #AlNassr #RealMadrid pic.twitter.com/oB0UBIspTH