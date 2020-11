Nyolc nappal agyműtétje után kiengedték a kórházból Diego Maradonát, az argentinok legendás futballistáját.

A helyi televíziós csatornák felvételei szerint a világbajnok futballistát mentővel szállították el a Buneos Aires-i Olivos klinikáról, személyi orvosa, Leopoldo Luque pedig elmondta, hogy ő adott engedélyt a távozásra.



A 60 éves sztár ügyvédje, Matias Morla ezek után arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy Maradona az idősebb lányához közeli házban folytatja felépülését és a továbbiakban is kezelést kap majd alkoholfüggősége miatt.



Az ügyvéd szerint vélhetőleg az eddigi legnehezebb helyzetben volt Maradona, amikor megműtötték, mert az élete forgott kockán, most pedig a családjára és orvosokra van szüksége, hogy átsegítsék ezen az időszakon.



"A helyzet egyszerű, nyugalomra van szüksége a családja, hozzátartozói körében, akiknek tisztelettel kell egymáshoz viszonyulniuk, össze kell hangolniuk a látogatásaikat, mert Diegónak fel kell épülnie" - mondta Morla azután, hogy külön megkérte Maradona családtagjait és barátait, hogy ne küldözgessen egymásnak negatív üzeneteket a közösségi média felületein, mert ez rossz hatással van Maradonára.

A hosszú évek óta komoly egészségi problémákkal küzdő világbajnok labdarúgó múlt hétfőn depresszió miatt került be egy magánklinikára, ahol vérszegénységet és kiszáradást is megállapítottak nála. Akkor azt közölték, hogy háromnapos hidratálásra van szüksége, de nincs vészhelyzetben és bármikor elhagyhatja a kórházat, ám kedden koponyaűri vérzés miatt meg kellett operálni.



A beavatkozást egy másik klinikán végezték el, és eleinte úgy tűnt, az argentin válogatott korábbi szövetségi kapitánya múlt csütörtökön már haza is térhet, ám saját orvosa nem engedélyezte ezt, mert a futballista alkoholfüggősége miatt súlyos elvonási tünetek jelentkeztek nála.



Egy másik orvos, Alfredo Cahe pedig kijelentette, hogy Maradonának gyógykezelésre van szüksége, hogy abbahagyja az alkoholfogyasztást, mert az egész családja egyetért abban, hogy jelenleg kezelhetetlen, ráadásul problémái vannak a májával, a szívével és az érrendszerével.

Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images