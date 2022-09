Sadio Mané a nyár folyamán úgy döntött, hogy elhagyja korábbi sikereinek helyszínét és Liverpoolból a Bayern Münchenhez igazol.

A 30 éves játékos klubváltásával kapcsolatban most az angolok korábbi középpályása, Salif Diao is kifejtette véleményét.

„Régóta itt volt már, ám azt hiszem, egyszercsak elkezdte azt érezni, hogy nem kapja meg a szeretetet, amire szüksége van.”



„Nem a szurkolókról beszélek, inkább a menedzserről.” – utalt Kloppra a volt játékos.

„A dolgok nem egészen úgy alakultak ahogy kellene, ezért új kihívások elé nézett.”



„Mindenki tudta, hogy ez nehéz lesz a Liverpoolnak. Nagyon nehéz egy ilyen komplex játékost pótolni. Az emberek nagy része fel sem fogta, mekkora munkát végzett ő a Liverpoolban.”

EPL: Mane left Liverpool because Klopp didn't love him enough - Diao https://t.co/ARY0SB7cgJ