Paulo Dybala 2022 nyarán nagy felhajtással övezve érkezett meg az AS Romához, ahol egyelőre jó teljesítményt nyújt José Mourinho kezei alatt.



Friss vb-győztesként viszont könnyen lehet, hogy pusztán egy évvel érkezése után már útilaput is köthet a talpára.

A goal.com értesülései szerint a Manchester United érdeklődik a játékosért. A vörös ördögök mindössze 12 millió eurót kellene, hogy kicsengessenek érte.

A játékos szerződésében ugyanis van egy olyan kitétel, hogy az olasz riválisok 20 millió euróért, más európai klubok ugyanakkor 12 millióért vásárolhatják ki szerződéséből.

Kétségtelen, hogy Dybala nagy segítség lenne ten Hag gárdájának, akik Ronaldo távozása óta támadóproblémákkal küzdenek.

Az átigazolás kapcsán Dybala is megszólalt, de az ilyenkor szokásos diplomatikus válasszal hessegette el a kérdéseket.

„Erről bizonyára később beszélünk majd. Jelenleg a Romában képzelem el a jövőm, a legmagasabb szintre akarom juttatni a klubot. Nem tudom, mi lesz később, most a következő meccsre koncentrálok.”

